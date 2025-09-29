Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Пилотаж и обратная связь Цуноды – на уровне топ-пилотов»

Пермейн поставил Цунода на одну ступень с лидерами «Ф-1».

Руководитель «Рейсинг Буллз » Алан Пермейн признался, что скорость и мастерство пилота «Ред Булл» Юки Цуноды стали для него открытием.

«Скорость [выделяет Цуноду], во-первых.

Я вообще не был знаком с Юки до того, как начал работать с командой в 2024 году, и он сразу же меня впечатлил – своим темпом, работой с шинами, квалификационной скоростью, тем, как быстро он доводил покрышки до нужного состояния, чтобы извлечь максимум в квалификации.

Вот первое, что меня удивило. И, откровенно говоря, обратная связь, то, как он ведет себя в машине, как пилотирует, какой он вне болида – все это на уровне топ-пилотов.

Он прекрасный гонщик. Честно говоря, это стало небольшой, скажем так, неожиданностью. Пожалуй, я об этом не задумывался, но это был приятный сюрприз, когда я начал работать с ним», – заявил менеджер.

