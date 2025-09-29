«Феррари» о смерти Роско: «Навсегда часть паддока»
В «Феррари» высказались о уходе из жизни Роско, пса Хэмилтона.
Пилот Скудерии Льюис Хэмилтон сообщил, что его пес скончался в воскресенье, 28 сентября.
«Навсегда часть паддока. Спи спокойно, Роско», – написала «Феррари» в соцсетях, приложив фото семикратного чемпиона «Формулы-1» с питомцем.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети команды «Феррари»
