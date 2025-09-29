  • Спортс
Гельмут Марко: «Мне кажется, что 2026-й год – это хороший момент для перехода Аджара в «Ред Булл»

Марко считает 2026-й год подходящим для перехода Аджара.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко фактически подтвердил тот факт, что в следующем сезоне Изак Аджар продолжит карьеру в «Ред Булл» и станет напарником Макса Ферстаппена.

«Разумеется, болиды с граунд-эффектом сильно отличаются от других. И с учетом изменения технического регламента [в следующем году] новыми болидами нужно будет управлять совсем иначе. Нужно будет работать мозгами, стараясь максимально эффективно использовать систему накопления энергии. Так что мне кажется, что 2026-й год – это хороший момент для перехода [Аджара в «Ред Булл»].

При этом Изак продолжает учиться. У него сложились очень хорошие отношения со своим гоночным инженером, который тоже француз, что явно им помогает. Но Аджару нужно продолжать двигаться вперед, продолжать развиваться», – рассказал Марко.

В «Ф-1» – пик равной битвы трех за вице-чемпионство, Ферстаппен вновь в гонке за титул

