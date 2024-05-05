Серхио Перес: «В гонке мы еще вполне можем сделать дубль»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Гран-при Майами Авто

Перес рассказал о целях на предстоящий Гран-при Майами.

Пилот «Ред Булл» объяснил причину, по которой в квалификации показал лишь четвертое время. При этом Перес уверен, что в гонке у команды есть все шансы обойти «Феррари» и сделать дубль.

«Я мог оказаться на любой позиции [наверху], правда, но просто потерял контроль над машиной в 8-м повороте. Я проехался по поребрику и потерял на этом довольно много времени.

Думаю, я мог бы оказаться как минимум на первом ряду стартовой решетки, а может и чуть выше. Но да, к сожалению, нам просто не удалось по максимуму использовать свой потенциал.

Думаю, в гонке мы еще вполне можем сделать дубль. Нашей целью будет постараться побыстрее пройти «Феррари», а затем заняться своей гонкой. Думаю, в гонке это будет ключевым моментом», – рассказал Перес.

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2 комментария
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Быстро у тебя это точно не получится, за 15 кругов в спринте ниче не сделал с Леклером
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