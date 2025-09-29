Менеджер Леклера общался с «Мерседесом», «Маклареном» и «Астон Мартин» на предмет возможного перехода монегаска (RMC Motori)

Менеджер Леклера изучает варианты для смены команды монегаском.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер может перейти в другую команду в обозримом будущем.

По информации итальянского RMC Motori, Николя Тодт, который является менеджером Леклера и ведет его дела, в последнее время встретился с представителями «Мерседеса», «Макларена » и «Астон Мартин».

Тодт, как утверждается, встречался с Заком Брауном и Андреа Стеллой по ходу Гран-при Италии, а летом у него состоялись встречи с боссом «Мерседеса » Тото Вольффом и владельцем «Астон Мартин» Лоренсом Строллом.

Леклер может рассмотреть возможность ухода из «Феррари» в 2027 году – хотя контракт монегаска рассчитан до 2029 года, – воспользовавшись опцией досрочного расторжения, если в этом будет необходимость.

