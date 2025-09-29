  • Спортс
  • Андреа Стелла: «У «Феррари» и «Макларена» общего гораздо больше, чем различий»
1

Андреа Стелла: «У «Феррари» и «Макларена» общего гораздо больше, чем различий»

Стелла сравнил культуру «Феррари» и «Макларена».

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла, много лет работавший в «Феррари», провел параллели между двумя командами.

«Я всегда говорю, что разница меньше, чем можно подумать. Даже во время моей работы в «Феррари» были разные версии команды – пусть даже под одной крышей и одним названием. Возможно, разница между версиями «Феррари» больше, чем была между «Феррари» и «Маклареном», когда я переходил.

Безусловно, оба коллектива, как и любой другой в «Ф-1», отличает стремление к совершенству, к высочайшим стандартам. Безусловно, на «Феррари» оказывается высокое давление со стороны прессы, к ней приковано внимание как к национальной гоночной команде. Это правда – приходится справляться.

Но и «Макларен» в центре внимания. Наш командный приказ в Монце довольно долго обсуждали. Так что, насколько я могу судить, общего гораздо больше, чем различий.

Если говорить о страсти, ассоциирующейся с принадлежностью к коллективу, для меня ощущения те же – неважно, «Феррари» это или «Макларен». Зак [Браун] и я уделяем этому большое внимание: взращиванию правильных ценностей, чувству принадлежности. Воле к прогрессу, к стремлению улучшить команду – ведь мы хотим, чтобы она побеждала.

Эти ценности должен разделять каждый из тысячи человек. Страсть – важный ресурс, если эмоции направлены в нужное русло. Поэтому да, я бы сказал, что страсть – черта, свойственная как моей предыдущей команде, так и нынешней», – заключил менеджер.

Элканн подарил папе Льву XIV руль с «Феррари» Леклера

Рейтинг силы команд «Ф-1» после европейского сезона: «Ред Булл» вернулся?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: AutoRacer.it
