Вольфф использовал интерес к Ферстаппену в качестве давления на Расселла (Formula Passion)

Расселл и «Мерседес» все еще не сходятся в условиях контракта.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл и немецкая команда пока не могут достичь договоренности по условиям нового контракта.

Как сообщает итальянское издание Formula Passion, босс «Мерседеса» Тото Вольфф ранее использовал интерес к приглашению Макса Ферстаппена, о чем заявлялось в прессе, в качестве рычага давления и попытках вынудить Расселла пойти на условия, которые предлагает «Мерседес».

Отмечается, что стороны пока так и не могут сойтись ни в зарплате, ни в длительности соглашения. Расселл хочет получать в районе $20 млн в год, в то время как в «Мерседесе» предлагают около $16 млн – именно столько Джордж получает сейчас.

Что касается длительности контракта, то в «Мерседесе» предпочитают однолетнее соглашение с возможной опцией продления, а Расселл хочет получить контракт минимум на два года. Если же этого не случится, Расселл хотел бы видеть в своем однолетнем контракте опции автоматического продления – которые бы активировались при получении Джорджем определенного преимущества по очкам над своим напарником.

В «Ф-1» – пик равной битвы трех за вице-чемпионство, Ферстаппен вновь в гонке за титул