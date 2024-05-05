Джордж Расселл: «Мы перестарались с поиском решений прошлогодних проблем машины – и пришли от одной крайности к другой»

Теги Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Гран-при Майами Авто

Расселл рассказал о текущих проблемах с болидом «Мерседеса».

Британец считает, что в стремлении устранить слабые стороны прошлогодней машины, в «Мерседесе» зашли слишком далеко и в итоге, добившись успеха с изначальной задачей, нивелировали сильные стороны болида в других областях.

«Время на круге никогда не врет. Мы знаем, что некоторые из изменений, которые мы внесли в конструкцию болида с конца прошлого сезона, могли слишком сильно сместить акцент и частично нивелировать те преимущества, которые давали наши другие разработки.

Сейчас в работе нашей машины есть ограничения. Но ограничения эти появились совершенно в других областях в сравнении с тем, что было 12 месяцев назад.

Мы проделали такой объем работы, чтобы решить имевшиеся проблемы, и в итоге, судя по всему, зашли слишком далеко. И мы понимаем, что нам нужно прибавлять, и делать это как можно скорее.

Смотря на все получаемые данные, мы хорошо понимаем, по каким причинам находимся в текущей позиции. И понимаем, почему сейчас оказались фактически в том же положении.

К сожалению, мы, вероятно, перестарались с поиском решений прошлогодних проблем, и в итоге пришли от одной крайности к другой. И нам нужно как бы сделать несколько шагов назад и найти подходящий промежуточный вариант.

Процесс разработки и внедрения новинок в конструкцию болида занимает восемь недель. Нельзя просто взять и привезти нужные обновления на следующую гонку. Решение нужно придумать, спроектировать, проверить работу в аэродинамической трубе, произвести детали. И тут вы понимаете, что прошла уже половина сезона.

Вот почему это так сложно – если вы оказались в положении отстающего, добиться резкого прогресса чрезвычайно трудно. Все ждут, что вы решите свои проблемы завтра же. Нам бы тоже этого хотелось, но в «Формуле-1» так не бывает», – рассказал Расселл.

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3 комментария
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Перевожу с дипломатического языка: Хэмилтон своим нытьем и наездами на инженеров поломал машину. Если бы слушали Рассела, а лучше даже просто делали самую быструю из возможных для уровня инженеров машину, было бы норм и Мерс боролся бы за подиумы.
Зато хэмофаны довольны, ведь им плевать на команду Мерседес, на "семью", они настолько же эгоцентричны, насколько их кумир
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Сейчас Макс перейдет в Мерс и покажет, что и на таком болиде норм выступать)
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Ответ Minuvert
Сейчас Макс перейдет в Мерс и покажет, что и на таком болиде норм выступать)
Как Михаэль в Феррари) Он потестировал машину 95 года и сказал, что на ней можно бороться за титул (Алези и Бергер боролись за подиум). Но потом пришла машина Барнарда...
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