Макс Ферстаппен: «Это был не самый приятный круг в моей карьере. Но мы на поуле, а это самое важное»

Ферстаппен рассказал о трудностях в квалификации в Майами.

Пилот « » подвел итоги квалификации к , где взял поул.

«Мы определенно чуть улучшили болид. Не знаю, в чем дело, каждый год мы приезжаем сюда, и мне очень тяжело сохранять стабильность при пилотировании болида, при работе с шинами на протяжении быстрого круга.

Супертяжело убедиться в том, что получилось хорошо пройти первый сектор, а затем и третий в конце. Пройти хорошо и тот, и другой невероятно сложно.

Опять же, сегодня задача заключалась в том, чтобы найти баланс. Думаю, мы справились. Это был не самый приятный круг в моей карьере из-за того, насколько скользкой была трасса – ты чувствуешь себя не очень уверенно. Но мы на поуле, а это самое важное», – сказал Ферстаппен.

Также Макс поделился своими наблюдениями касательно гоночного темпа RB20:

«Он явно находится под чуть большим контролем, чего я и ждал. Надеюсь, это поможет нам завтра. Мы знаем, что мы – и в частности, я – сделали неправильно на старте [спринта]. Уверен, если я все сделаю верно, то все пройдет нормально».

Ферстаппен на поуле в Майами, но «Феррари» совсем рядом

Ферстаппен завоевал 8 поулов подряд. До рекорда «Ф-1» – одна выигранная квалификация

