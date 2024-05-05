Макс Ферстаппен: «Это был не самый приятный круг в моей карьере. Но мы на поуле, а это самое важное»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Майами Авто

Ферстаппен рассказал о трудностях в квалификации в Майами.

Пилот «Ред Булл» подвел итоги квалификации к Гран-при Майами, где взял поул.

«Мы определенно чуть улучшили болид. Не знаю, в чем дело, каждый год мы приезжаем сюда, и мне очень тяжело сохранять стабильность при пилотировании болида, при работе с шинами на протяжении быстрого круга.

Супертяжело убедиться в том, что получилось хорошо пройти первый сектор, а затем и третий в конце. Пройти хорошо и тот, и другой невероятно сложно.

Опять же, сегодня задача заключалась в том, чтобы найти баланс. Думаю, мы справились. Это был не самый приятный круг в моей карьере из-за того, насколько скользкой была трасса – ты чувствуешь себя не очень уверенно. Но мы на поуле, а это самое важное», – сказал Ферстаппен.

Также Макс поделился своими наблюдениями касательно гоночного темпа RB20:

«Он явно находится под чуть большим контролем, чего я и ждал. Надеюсь, это поможет нам завтра. Мы знаем, что мы – и в частности, я – сделали неправильно на старте [спринта]. Уверен, если я все сделаю верно, то все пройдет нормально».  

Ферстаппен на поуле в Майами, но «Феррари» совсем рядом

Ферстаппен завоевал 8 поулов подряд. До рекорда «Ф-1» – одна выигранная квалификация
 

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий