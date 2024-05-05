Ферстаппен завоевал 7 поулов подряд. До рекорда «Ф-1» – одна выигранная квалификация

Ферстаппен приблизился к очередному рекорду «Формулы-1» в Майами.

Гонщик « » стал быстрейшим по итогам квалификации к Гран-при Майами и продлил череду успехов.

Поул стал для нидерландца седьмым подряд. Это повторение второй серии в истории «Ф-1». Столько же поул-позиций кряду выдавали в 1990-1991 годах, Ален Прост в 1993-м, в 2000-2001-м и в 2015-м.

Рекорд принадлежит Сенне – восемь поулов подряд в 1988-1989 годах.

Более того, трехкратный чемпион мира близок к повторению другого достижения. Макс начал сезон-2024 с шести выигранных квалификаций кряду – это также вторая серия в истории. В 1993 году Прост завоевал семь поулов подряд на старте сезона.

Гран-при Майами-2024. Ферстаппен выиграл квалификацию, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

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