Тото Вольфф: «Что касается настроек, то нам явно нужно сменить направление в преддверии квалификации»

Вольфф считает, что «Мерседесу» нужно изменить настройки после спринта в Майами .

Руководитель « » подвел итоги спринта Гран-при Майами, где Джордж Расселл стал 12-м, а Льюис Хэмилтон – 16-м. Причем семикратный чемпион был 8-м, однако получил штраф за превышение скорости на пит-лейн.

«Не думаю, что можно многого ожидать от спринта. Обгонов было немного. Вы видели, как пилот на быстром болиде, как [Даниэль] Риккардо, мог сдержать позади себя «поезд» и финишировать на той позиции, с которой стартовал.

Думаю, ситуации наподобие штрафа [Хэмилтона] за превышение скорости на пит-лейн случаются… Бывают такие ошибки. Темп болида сегодня был не так уж плох, если судить по тому ограниченному количеству кругов, которые нам довелось увидеть. Что касается настроек, то нам явно нужно сменить направление в преддверии квалификации.

[В квалификации к спринту] мы не работали на «медиуме» вообще. Сцепление было буквально нулевое, а после слышен треск, и скорости больше нет.

Это не оправдание. Мы видели подобное у других команд: «Макларены» в третьем сегменте ехали на «софте», а затем внезапно оказались позади. Они все еще остаются загадкой [с точки зрения темпа], но с такой проблемой столкнулись все», – сказал .

Гран-при Майами-2024. Ферстаппен выиграл спринт, Леклер – 2-й, Перес – 3-й