Серхио Перес: «Болиды «Макларена» были быстрейшими на трассе, им просто тоже не удалось до конца разобраться в работе шин»

Перес оценил свое выступление в квалификации к спринту в .

Пилот «Ред Булл» закончил сессию с третьим временем, но при этом отметил, что соперники из « », по его мнению, смотрелись на трассе лучше.

«Непростая сессия. У нас была всего одна попытка на «софте», и нам не удалось выжать из машины максимум. Мы оказались немного не готовы к такому уровню сцепления колес с трассой, состояние покрытия менялось в зависимости от участка трассы.

Учитывая то, что у нас была всего одна попытка на «софте», все сводилось к тому, кому больше повезет и как именно будет работать ваша машина. Было непросто переходить к спринт-квалификации после всего одной практики, но условия в любом случае одинаковы для всех.

Думаю, болиды «Макларена» были быстрейшими на трассе, им просто тоже не удалось до конца разобраться в работе «софта». Нам тоже предстоит поработать – надеюсь, в субботу мы во всем разберемся.

Цель на спринт – постараться заработать как можно больше очков, а дальше будет готовится к основной гонке. Думаю, мы движемся в правильном направлении, и я надеюсь, что наш гоночный темп будет лучше», – рассказал .

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