Джордж Расселл: «Нужно постараться исправить ситуацию»

Теги Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Гран-при Майами Авто

Расселл подвел итоги спринт-квалификации в Майами.

Пилот «Мерседеса» отметил, что не может быть доволен тем, что не сумел пробиться в третий сегмент квалификационной сессии.

«В практике шины «софт» очень хорошо работали на нашей машине, темп был отличным. Но вот на шинах «медиум» нам не удалось попасть в оптимальное окно настроек. Мы оказались вообще с противоположной стороны. Борьба была плотной, и мы вообще не должны были оказаться так близко к пограничному времени.

Вечером нас ждет много работы, чтобы постараться улучшить работу болида к основной квалификации. И я не сомневаюсь, что в спринте мы отыграем позиции. Нам нужно постараться исправить ситуацию. Но тебе всегда сложно бороться с лидерами, когда сам ты стартуешь в хвосте.

На эту гонки обновления подготовили все. В «Макларене» привезли очень крупное обновление болида, в «Астон Мартин» подготовили кое-что еще к прошлой неделе. Можно сказать, что мы находимся в одной лодке с остальными – просто для нас сегодня ничего не сработало», – рассказал Расселл.

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