Джордж Расселл: «Буду рад приходу Ферстаппена в «Мерседес» – я хочу бороться с лучшими»

Расселл высказал свое мнение о возможном переходе Ферстаппена в «Мерседес».

Пилот немецкой команды отметил, что после почти трех лет выступлений с Льюисом Хэмилтоном готов бороться с абсолютно любым гонщиком, который станет его напарником по «Мерседесу».

«Я был бы только за. Приходя в «Мерседес» в 2022 году, на фоне легендарных лет и многочисленных побед , я понимал, что передо мной стоит очень серьезный вызов – он был бы таковым для любого, учитывая, сколько времени Льюис на тот момент провел в « ».

Я верю в себя – и именно вера нужна вам для того, чтобы бороться с лучшими, когда вы находитесь за рулем одинаковых болидом, и показывать все, на что вы способны.

С Льюисом мы являемся напарниками по команде вот уже третий сезон, он был чертовски хорош все это время, и мы боролись и подгоняли друг друга на каждом Гран-при. Так что да, я буду рад приходу Макса Ферстаппена. Я хочу бороться с лучшими – так что буду рад, если это случится.

Что касается ситуации в целом, то Тото Вольффу не нужно спрашивать моего мнения – я ясно дал понять, что буду рад выступать с любым напарником. Каждая команда будет стараться воспользоваться шансом подписать такого гонщика, как . Я же в определенной степени польщен тем, что мне выпала возможность выступать за одну команду с Льюисом Хэмилтоном – который, как минимум по статистике, является величайшим гонщиком в истории «Формулы-1», – и бороться с ним из недели в неделю.

Получить шанс на подобную борьбу с кем-то вроде Макса Ферстаппена было бы здорово для меня лично, потому что я верю в себя и свои способности.

Для «Мерседеса» же речь идет о долгосрочном проекте, в 2026 году нас ждут очень серьезные изменения технического регламента, так что для команды важна гармония при переходе между 2025 и 2026 годом. Хотя в конечном счете все сводится к работе 2000 человек – которые трудятся над созданием нового двигателя, нового шасси, новых видов топлива. Именно их работа в конечном итоге принесет наибольшую пользу. Но, как я уже сказал, если у вас есть шанс подписать Макса Ферстаппена, то какая команда от него бы отказалась?» – рассказал .

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