Ньюи и «Ред Булл» согласовали расторжение контракта, конструктор сможет сменить команду раньше 2027 года (F1-Insider)

«Ред Булл» объявит о расставании с Ньюи, сообщили в Германии.

Глава конструкторского бюро «Ред Булл» согласовал условия ухода из команды. По информации F1-Insider.com, уже сегодня, 30 апреля, чемпионы «Формулы-1» могут выпустить соответствующее заявление.

«Ред Булл» сообщит, что достиг договоренности о досрочном расторжении контракта с Ньюи. Соглашение было рассчитано до конца 2025 года и включало в себя еще один год принудительного отпуска. Считалось, что команда может запретить Эдриану работать у конкурентов до сезона-2027.

Немецкое издание сообщает, что договоренность позволит Ньюи присоединиться к «потенциальному новому работодателю « » раньше и внести вклад в развитие болида на 2026 год».

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