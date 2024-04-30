Ньюи и «Ред Булл» согласовали расторжение контракта, конструктор сможет сменить команду раньше 2027 года (F1-Insider)
«Ред Булл» объявит о расставании с Ньюи, сообщили в Германии.
Глава конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриан Ньюи согласовал условия ухода из команды. По информации F1-Insider.com, уже сегодня, 30 апреля, чемпионы «Формулы-1» могут выпустить соответствующее заявление.
«Ред Булл» сообщит, что достиг договоренности о досрочном расторжении контракта с Ньюи. Соглашение было рассчитано до конца 2025 года и включало в себя еще один год принудительного отпуска. Считалось, что команда может запретить Эдриану работать у конкурентов до сезона-2027.
Немецкое издание сообщает, что договоренность позволит Ньюи присоединиться к «потенциальному новому работодателю «Феррари» раньше и внести вклад в развитие болида на 2026 год».
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