Ньюи и «Ред Булл» согласовали расторжение контракта, конструктор сможет сменить команду раньше 2027 года (F1-Insider)

Теги Феррари Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Авто

«Ред Булл» объявит о расставании с Ньюи, сообщили в Германии.

Глава конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриан Ньюи согласовал условия ухода из команды. По информации F1-Insider.com, уже сегодня, 30 апреля, чемпионы «Формулы-1» могут выпустить соответствующее заявление.

«Ред Булл» сообщит, что достиг договоренности о досрочном расторжении контракта с Ньюи. Соглашение было рассчитано до конца 2025 года и включало в себя еще один год принудительного отпуска. Считалось, что команда может запретить Эдриану работать у конкурентов до сезона-2027.

Немецкое издание сообщает, что договоренность позволит Ньюи присоединиться к «потенциальному новому работодателю «Феррари» раньше и внести вклад в развитие болида на 2026 год».

Лучший инженер «Формулы-1» уходит из «Ред Булл». Что об этом известно?

Что не так с «Ф-1»? Как сделать гонки ярче и ценнее? Взгляд лучшего гоночного инженера современности

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Диктатура имени Хорни объявляется открытой. Прости Дитрих, мы все..
+1
0
+1
даже войны начинались из за женщин, а тут какая команда разваливается.
0
0
0
Теперь вопрос один, Макс перейдет в Мерс четырехкратным или пятикратным
0
0
0
Опять желтушный f1 insider со своими "новостями", которые могут оказаться уткой , действительно новостью или предсказанием которое сбудется.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий