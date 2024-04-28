Нико Росберг о завершении карьеры: «У меня был контракт – если бы я продолжил гоняться, то легко заработал бы еще 100 млн евро»
Росберг мог заработать еще 100 млн евро в случае продолжения карьеры в «Ф-1».
Чемпион 2016 года в свое время неожиданно принял решение завершить карьеру в «Формуле-1» – сразу после завоевания первого и единственного титула.
«В тот момент у меня на руках был действующий контракт еще на два года – и если бы я просто продолжил гоняться, то мог бы легко заработать еще 100 млн евро.
Однако мне повезло заработать достаточно денег в «Формуле-1», поэтому на тот момент даже такая сумма не играла никакой роли в моих рассуждениях о том, что делать дальше. Я понимал, что с уже заработанными деньгами могу добиться всего необходимого и для себя, и для своих детей, а потом и внуков», – рассказал Росберг.
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ps. т.к. качество это в самом деле очень редкое, то очень немногие смогут его понять (Абрамович может, Флойд тоже)) из тех, кому не понять - Али, Рой, Федор и т.д.
На 1 сход больше у Хэма? А может вспомнить как Росберг пропускал сэра в Монако. Что последние 4 гонки Нико доезжал на устраивавшем его 2 месте