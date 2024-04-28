Нико Росберг о завершении карьеры: «У меня был контракт – если бы я продолжил гоняться, то легко заработал бы еще 100 млн евро»

Теги Нико Росберг Формула-1 Мерседес Авто

Росберг мог заработать еще 100 млн евро в случае продолжения карьеры в «Ф-1».

Чемпион 2016 года в свое время неожиданно принял решение завершить карьеру в «Формуле-1» – сразу после завоевания первого и единственного титула.

«В тот момент у меня на руках был действующий контракт еще на два года – и если бы я просто продолжил гоняться, то мог бы легко заработать еще 100 млн евро.

Однако мне повезло заработать достаточно денег в «Формуле-1», поэтому на тот момент даже такая сумма не играла никакой роли в моих рассуждениях о том, что делать дальше. Я понимал, что с уже заработанными деньгами могу добиться всего необходимого и для себя, и для своих детей, а потом и внуков», – рассказал Росберг.

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9 комментариев
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По сути, единственный пилот в эпоху самовозок, кто не смерился с ролью вторикеллы, все время боролся и в итоге выгрыз свое чемпионство.
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Ответ Alex.K71
Как говорится, ушёл на вершине, ушёл чемпионом!
Он ушел потому что не выдержал бы ещё один год такой борьбы, сам сказал как было сложно, а рассчитывать что каждый год у напарника будет столько проблем с техникой нельзя, в целом этот уход пошел мерсу на пользу, тачка как раз резко просела в 17, и если бы Росберг остался может чемпионом стал бы Фет, ну или наоборот Росберг отнимал бы у фета очки, которые не отнимал бы боттас .
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Ответ Alex.K71
Как говорится, ушёл на вершине, ушёл чемпионом!
расчетливо сбежал, понимая что судьба скорее всего не подарит больше столько проблем у Хэма
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Ответ The Rock
По сути, единственный пилот в эпоху самовозок, кто не смерился с ролью вторикеллы, все время боролся и в итоге выгрыз свое чемпионство.
Он и не был вторикеллой никогда, ну а выгрыз громкое слово, чел получил огромный отрыв из за тех проблем Хэма, и дотошнил бухгалтеря до титула, потому что соперники не могли приехать впереди, чел 7 лет ездил в одной команде с Хэмом ещё с молодежных серий ,и лишь 1 раз победил в тот год , и то крупно фортануло, потому что бывшие механики Росберга которые перешли в тот год к Хэму , постоянно находили в су мусор, и Су постоянно ломалась, случайно наверное, из всех моторов мерса на решетке проблемы были только у Хэма, это к слову о выгрыз.
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Как говорится, ушёл на вершине, ушёл чемпионом!
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Ответ vizl
расчетливо сбежал, понимая что судьба скорее всего не подарит больше столько проблем у Хэма
Россберг обладает редким качеством - умение вовремя остановиться "денег достаточно, пора заняться семьей и реализоваться в чем-то еще" (за что ему респект и уважуха).
ps. т.к. качество это в самом деле очень редкое, то очень немногие смогут его понять (Абрамович может, Флойд тоже)) из тех, кому не понять - Али, Рой, Федор и т.д.
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Ответ vizl
расчетливо сбежал, понимая что судьба скорее всего не подарит больше столько проблем у Хэма
Хватит мантры читать. Какие там проблемы у него были, в Малайзии? Так это уже под конец сезона. И проиграл он пять очков всего. Раньше нужно было думать о титуле, в начале сезона, например, когда в Испании на старте быковал, или кнопки путал на руле в Баку. Сами сказочку придумали, сами поверили.
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Ответ vizl
расчетливо сбежал, понимая что судьба скорее всего не подарит больше столько проблем у Хэма
Так испугался Хэма, что расчетливо ушел не только из Мерса, но из гонок в принципе. О да.
На 1 сход больше у Хэма? А может вспомнить как Росберг пропускал сэра в Монако. Что последние 4 гонки Нико доезжал на устраивавшем его 2 месте
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Ответ The Rock
По сути, единственный пилот в эпоху самовозок, кто не смерился с ролью вторикеллы, все время боролся и в итоге выгрыз свое чемпионство.
Он был немец в немецкой команде. Полагаю в команде было много тех кто хотел чтобы чемпионом был он. Но потом его попросили закончить карьеру, чтобы не было разлада в команде
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