«Андретти» продолжает нанимать новых сотрудников на базу в Великобритании

«Андретти» продолжает подготовку команды к приходу в «Формулу-1».

Несмотря на то, что ранее в «Ф-1» отклонили заявку «Андретти-Кадиллак», американская команда продолжает подготовку и расширяет штат.

Недавно команда открыла новую базу в Сильверстоуне – планируется, что со временем сотрудники займут два больших здания в комплексе.

Сейчас в «Андретти» открыли 60 новых вакансий – для работы команде требуются специалисты по аэродинамике, вычислительной гидродинамике, проектному моделированию, специалисты по работе с системами контроля, специалисты в сфере IT, производительности и производстве болидов.

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