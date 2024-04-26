«Андретти» продолжает нанимать новых сотрудников на базу в Великобритании

Теги ФИА Формула-1 Андретти Автоспорт Авто

«Андретти» продолжает подготовку команды к приходу в «Формулу-1».

Несмотря на то, что ранее в «Ф-1» отклонили заявку «Андретти-Кадиллак», американская команда продолжает подготовку и расширяет штат.

Недавно команда открыла новую базу в Сильверстоуне – планируется, что со временем сотрудники займут два больших здания в комплексе.

Сейчас в «Андретти» открыли 60 новых вакансий – для работы команде требуются специалисты по аэродинамике, вычислительной гидродинамике, проектному моделированию, специалисты по работе с системами контроля, специалисты в сфере IT, производительности и производстве болидов.

Кому принадлежат команды «Ф-1»? 6 миллиардеров, 4 автогиганта, уплотнение связей в «Астон Мартин»

«Андретти» планирует создать команды в «Формуле-2» и «Формуле-3»

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий