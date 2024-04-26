Команда «Хаас» официально подтвердила уход Хюлькенберга в конце сезона-2024

Теги возможные переходы Заубер Ауди Нико Хюлькенберг Формула-1 Аяо Комацу Хаас Авто

Хюлькенберг покинет «Хаас» по окончании сезона.

Немецкий гонщик, как ожидается, продолжит карьеру в команде «Ауди» (в данный момент выступает в «Ф-1» под наименованием «Заубер»).

Грядущий уход Хюлькенберга в официальном заявлении подтвердил руководитель «Хааса» Аяо Комацу:

«Я бы хотел поблагодарить Нико за его вклад в работу команды за то время, что он провел с нами – он был настоящим командным игроком и работать с ним было очень приятно.

Его опыт и обратная связь оказались для нас поистине бесценными с точки зрения работы над улучшением болида – и это ясно видно по его выступлениям в нынешнем сезоне и в квалификациях, и в гонках.

В этом году нас ждет еще много Гран-при, так что мы будем рады продолжать сотрудничество в оставшейся части сезона».

Главный аутсайдер «Ф-1» из США вдруг опять задорно набивает очки! Это смена шефа, помощь «Феррари» или везение?

Хюлькенберг близок к переходу в «Ауди» (Sport1)

2 комментария
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Ну теперь ждем Заубер/Ауди про контракт Хюлькенбергом.
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У Магнуссена появился шанс продлить контракт)
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