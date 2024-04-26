Команда «Хаас» официально подтвердила уход Хюлькенберга в конце сезона-2024

Хюлькенберг покинет « » по окончании сезона.

Немецкий гонщик, как ожидается, продолжит карьеру в команде «Ауди» (в данный момент выступает в «Ф-1» под наименованием « »).

Грядущий уход в официальном заявлении подтвердил руководитель «Хааса» Аяо Комацу:

«Я бы хотел поблагодарить Нико за его вклад в работу команды за то время, что он провел с нами – он был настоящим командным игроком и работать с ним было очень приятно.

Его опыт и обратная связь оказались для нас поистине бесценными с точки зрения работы над улучшением болида – и это ясно видно по его выступлениям в нынешнем сезоне и в квалификациях, и в гонках.

В этом году нас ждет еще много Гран-при, так что мы будем рады продолжать сотрудничество в оставшейся части сезона».

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