Гельмут Марко: «Можно начать думать о новом титуле Ферстаппена – одного из величайших»

Теги Гран-при Китая Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Марко сообщил о ненулевых шансах Ферстаппена на титул в 2024 году.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги Гран-при Китая, который Макс Ферстаппен завершил на первом месте, а Серхио Перес – на третьем, а также порассуждал о потенциальном четвертом чемпионстве нидерландца.

«Очень запутанная гонка, и выезды машины безопасности в некоторой степени смешали результаты. Мы немного волновались, потому что за два круга до финиша на трассе были обломки, и Макс по ним проехал, но все сложилось хорошо.

Очередная уверенная победа Макса. Команда тоже сработала нормально. И, наверное, Пересу не повезло с моментом выезда сэйфти-кара. Он мог занять второе место.

Я считаю, у нас очень хорошая техника, а Макс пилотирует абсолютно безупречно. Он проявляет уверенность на каждой стадии гонки, а также учитывает общую картину заезда и не нагружает шины.

Полагаю, можно начать думать о новом чемпионском титуле. [Ферстаппен] – один из величайших. И ему исполнится только 27 лет в этом году, так что многое впереди», – отметил консультант.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Китая-2024

Гран-при Китая: «Макларен» взял подиум в стратегическое казино, «Феррари» рвалась в топ-3 с 6-го, два сэйфти-кара

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Кажется Хорнеру не нужно покупать Нутеллу, что бы покушать хлеб с шоколадной пастой, достаточно просто провести языком по батону и шоколад появится там сам:)
+5
-1
+4
А уже кто-то завел ник "Величайший Ферстаппен"?
+4
0
+4
🤣
+2
-2
0
А как же Феттель? Ведь практически слово в слово то же самое говорили, можно отмотать на 10-13 даже на этом ресурсе и почитать.)

Такое ощущение, что дед с Хорнером аутотренингом занимаются, пытаясь убедить самих себя.) Один ноет - нас не любят, потому что мы не автопроизводители, но мы ничем не хуже (типа - полюбите нас пожалуйста).) Второй про какое-т несуществующее величие тапка, но тут можно на старость списать.)
+4
-4
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий