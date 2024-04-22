Гельмут Марко: «Можно начать думать о новом титуле Ферстаппена – одного из величайших»

Марко сообщил о ненулевых шансах Ферстаппена на титул в 2024 году.

Советник « » подвел итоги Гран-при Китая, который завершил на первом месте, а – на третьем, а также порассуждал о потенциальном четвертом чемпионстве нидерландца.

«Очень запутанная гонка, и выезды машины безопасности в некоторой степени смешали результаты. Мы немного волновались, потому что за два круга до финиша на трассе были обломки, и Макс по ним проехал, но все сложилось хорошо.

Очередная уверенная победа Макса. Команда тоже сработала нормально. И, наверное, Пересу не повезло с моментом выезда сэйфти-кара. Он мог занять второе место.

Я считаю, у нас очень хорошая техника, а Макс пилотирует абсолютно безупречно. Он проявляет уверенность на каждой стадии гонки, а также учитывает общую картину заезда и не нагружает шины.

Полагаю, можно начать думать о новом чемпионском титуле. [Ферстаппен] – один из величайших. И ему исполнится только 27 лет в этом году, так что многое впереди», – отметил консультант.

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