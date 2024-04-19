Кристиан Хорнер – о том, почему Перес стал лучше выступать: «Вероятно, потому, что у него заканчивается контракт»

Хорнер объяснил, почему результаты Переса стали лучше.

Руководитель «Ред Булл» рассказал о причинах прогресса в сезоне-2024.

«Вероятно, все потому, что у него заканчивается контракт (смеется). На самом деле нет, я думаю, он усердно поработал зимой и, вероятно, слегка изменил подход к гоночным уик-эндам.

На первых четырех этапах сезона он пока был очень близок по темпу [к Ферстаппену], в частности на «Сузуке», где испытывал трудности в прошлом году. В этом году он явно очень конкурентоспособен», – сказал Хорнер.

При этом утвердительно кивнул в ответ на вопрос, стал ли Перес меньше думать о Максе Ферстаппене и больше уделять внимания себе:

«Думаю, это подводит нас к итогу, что у обоих пилотов в распоряжении одинаковые болиды. Думаю, Чеко упорно трудился за кулисами. Он много часов провел в симуляторе, а его подход к Гран-при, к настройке машины и прочее – все это совпало с ситуацией его напарника. Так что, да, он хорошо себя проявляет. Он уже провел несколько хороших гонок в этом году».

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