Ландо Норрис: «Поспорил, что мы окажемся в 35 секундах позади «Феррари». Рад, что ошибся»

Норриса поразил результат «Макларена» в Китае.

Пилот « » подвел итоги , где стал вторым.

«Я удивлен, потому очень счастлив. Я рад за всю команду, они заслужили это. Хорошие пит-стопы. Сегодня все сработало отлично.

Не знаю, почему так получилось. Я не ожидал сегодня такой гонки, но мне было комфортно пилотировать болид, и я смог контролировать износ шин – сегодня это было проще, чем вчера.

И я мог просто атаковать. Болид по ощущениям был хорош, и мне было удобно. В общем, хороший день, хорошие очки, еще один подиум. Я очень доволен.

Меня многое удивило: недостаток темпа у «Феррари», наш хороший темп и, думаю, наш темп в сравнении со скоростью «Ред Булл», что было поразительно.

Я просто этого не ожидал. Я уже был готов пораньше вернуться домой без расчета на подиум, так что сегодняшний результат – это приятный сюрприз. Он показывает, что команда хорошо поработала, а ее усердный труд окупился.

Я поспорил насчет того, насколько далеко мы окажемся позади « ». Думал, что где-то в районе 35 секунд – и я сильно ошибался. Рад, что ошибся в ставках. Хороший день для всей команды», – сказал Норрис.

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