Ландо Норрис: «Поспорил, что мы окажемся в 35 секундах позади «Феррари». Рад, что ошибся»

Теги Гран-при Китая Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Ландо Норрис Авто

Норриса поразил результат «Макларена» в Китае.

Пилот «Макларена» подвел итоги Гран-при Китая, где стал вторым.

«Я удивлен, потому очень счастлив. Я рад за всю команду, они заслужили это. Хорошие пит-стопы. Сегодня все сработало отлично.

Не знаю, почему так получилось. Я не ожидал сегодня такой гонки, но мне было комфортно пилотировать болид, и я смог контролировать износ шин – сегодня это было проще, чем вчера.

И я мог просто атаковать. Болид по ощущениям был хорош, и мне было удобно. В общем, хороший день, хорошие очки, еще один подиум. Я очень доволен.

Меня многое удивило: недостаток темпа у «Феррари», наш хороший темп и, думаю, наш темп в сравнении со скоростью «Ред Булл», что было поразительно.

Я просто этого не ожидал. Я уже был готов пораньше вернуться домой без расчета на подиум, так что сегодняшний результат – это приятный сюрприз. Он показывает, что команда хорошо поработала, а ее усердный труд окупился.

Я поспорил насчет того, насколько далеко мы окажемся позади «Феррари». Думал, что где-то в районе 35 секунд – и я сильно ошибался. Рад, что ошибся в ставках. Хороший день для всей команды», – сказал Норрис.  

Гонка «Ф-1» в Шанхае. Норрис сорвал дубль «Ред Булл», Алонсо подвели стратеги
 

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
ландо это конечно вообще глум, на подиум забыл приехать, кепку не ту взял) видно что не врал когда говорил что будем вдалеке) а так красава!
+6
0
+6
Удачно рискнули с 1 пит-стопом. Как и Фуры. Только у Нас темп был, а у красных провал. Честно, надеялся, что хотя бы 4-5 места удержат. Но, повторю, красные не поехали, а могли бы...
+3
-2
+1
Ответ Божий посланник
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий