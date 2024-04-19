Гельмут Марко: «У Ферстаппена возникли проблемы с тем, чтобы хоть как-то прогреть шины. Пока это необъяснимо»

Марко подвел итоги выступлений « » в спринт-квалификации в Китае.

В результате прошедшей сессии начнет предстоящий спринт с 4-й позиции, а будет стартовать 6-м.

«С точки зрения уровня давления в шинах обе машины были настроены идентично, но на болиде Переса температура шин росла с каждой секундой. Он тоже был конкурентоспособен и тоже мог бы оказаться в группе лидеров, если бы не снос машины.

У Макса же, напротив, были трудности с тем, чтобы хоть как-то прогреть свои шины. Почему? Мы не знаем. Пока это необъяснимое явление.

При этом после первой практики, которая прошла в сухих условиях, мы обнаружили неисправность на болиде Макса. Мы также скорректировали некоторые незначительные настройки, и в итоге это, судя по всему, принесло свои плоды.

Что случится, если дождь пойдет снова? Ну, на этот случай мы настроены оптимистично – ведь мы сможем разобраться, почему сегодня у нас возникли такие проблемы с температурой шин», – рассказал .

Гран-при Китая-2024. Квалификация к спринту. Норрис – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й