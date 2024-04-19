Гельмут Марко: «У Ферстаппена возникли проблемы с тем, чтобы хоть как-то прогреть шины. Пока это необъяснимо»

Теги Гран-при Китая Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Марко подвел итоги выступлений «Ред Булл» в спринт-квалификации в Китае.

В результате прошедшей сессии Ферстаппен начнет предстоящий спринт с 4-й позиции, а Перес будет стартовать 6-м.

«С точки зрения уровня давления в шинах обе машины были настроены идентично, но на болиде Переса температура шин росла с каждой секундой. Он тоже был конкурентоспособен и тоже мог бы оказаться в группе лидеров, если бы не снос машины.

У Макса же, напротив, были трудности с тем, чтобы хоть как-то прогреть свои шины. Почему? Мы не знаем. Пока это необъяснимое явление.

При этом после первой практики, которая прошла в сухих условиях, мы обнаружили неисправность на болиде Макса. Мы также скорректировали некоторые незначительные настройки, и в итоге это, судя по всему, принесло свои плоды.

Что случится, если дождь пойдет снова? Ну, на этот случай мы настроены оптимистично – ведь мы сможем разобраться, почему сегодня у нас возникли такие проблемы с температурой шин», – рассказал Марко.

Гран-при Китая-2024. Квалификация к спринту. Норрис – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й

5 комментариев
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Марко теперь всегда за Макса отвечает, он его гоночный инженер, торговый представитель, мамочка?
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Cобственно, вот и талант, вот и скиллы Фрикцтапка, когда "эффект ньюивозки" сведён к минимуму.
Чисто пилотаж, только мастерство, и нервы на пределе.
И только 4й.
Объективно))))
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Все таки можно предлагать что это влияние погоды/дождя.
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