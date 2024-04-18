Ландо Норрис: «Мы можем выиграть гонку в этом сезоне, оказавшись в нужное время в нужном месте – при условии, что улучшим машину»

Норрис оценил шансы « » выиграть гонку в сезоне-2024.

По мнению , у команды есть такой шанс, несмотря на текущее превосходство « » и « ».

«Думаю, что мы можем выиграть гонку, оказавшись в нужное время в нужном месте – при условии, что мы сможем улучшить машину необходимым образом.

Честно говоря, я не думаю, что уик-энд на «Сузуке» обернулся сильным разочарованием [именно там после гонки Норрис сказал об отсутствии шансов на победу]. В целом все прошло примерно так, как мы и ожидали. Не думаю, что мы выступили прямо таки идеально – наверное, мы бы могли оказаться на одну позицию выше.

Но я не думаю, что мы так уж сильно отстаем от лидеров. На протяжении всего сезона мы находимся стабильно позади «Ред Булл» и «Феррари», а с две другие команды из группы лидеров мы сейчас немного опережаем. И именно так и прошел уик-энд на «Сузуке».

Мы знаем, в чем заключаются наши проблемы, в каких областях нам нужно прибавлять. И что если мы сможем это сделать – то да, как правильно говорил Андреа Стелла, тогда мы сможем выигрывать гонки уже в этом году, будем конкурентоспособными и будем бороться с двумя командами, которые сейчас нас опережают.

Но пока все это одно большое «если», и нам нужно упорно работать над улучшением болида, над прогрессом в нескольких областях, проблемы в которых преследуют «Макларен» не первый год», – рассказал Норрис.

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