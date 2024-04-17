Льюис Хэмилтон о переходе из «Мерседеса» в «Феррари»: «Пока не знаю, как ориентироваться в такой ситуации»

Хэмилтон рассказал о сложностях в будущем при переходе в «Феррари».

С учетом того, что Хэмилтон уже согласовал свой переход из «Мерседеса» к прямым конкурентам, в немецкой команде нужно будет в какой-то момент сильно ограничить доступ к технической информации – особенно в отношении болида 2025 года.

Сам Хэмилтон также не знает, в какой момент сможет сместить акцент с выступлений за « » на подготовку к переходу в «Феррари».

«Думаю, для начала мне нужно будет обсудить ситуацию с . Потому что я на самом деле не знаю, как в такой ситуации ориентироваться. Ведь раньше я никогда не оказывался в подобной ситуации на такой стадии сезона.

Когда я уходил из «Макларена», все происходило ближе к концу года. И мне не надо было осуществлять переход и начинать взаимодействия с «Мерседесом» где-то до декабря, когда я прошел процедуру подгонки сиденья уже по окончании сезона. И я не совсем понимаю, как мне ориентироваться в текущей ситуации.

Но, как бы то ни было, прямо сейчас я хочу закончить сезон в «Мерседесе» на высоком уровне. И вся моя энергия направлена на это. Хотя определенное волнение относительно моего будущего, разумеется, есть. Тем не менее, сейчас команда переживает тяжелый период, и для меня это вызов.

Так что вся моя энергия уходит на то, чтобы постараться помочь команде вернуться в число лидеров. Как я могу улучшить свою работу с ребятами? Могу ли я лучше высказываться на брифингах, давая инженерам более конкретное направление для работы с болидом, чтобы мы вернулись в борьбу?

Я в первую очередь спортсмен и хочу побеждать. И если я буду думать только о том, что будет в следующем сезоне, этим я себе не помогу», – рассказал Хэмилтон.

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