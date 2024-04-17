Льюис Хэмилтон о переходе из «Мерседеса» в «Феррари»: «Пока не знаю, как ориентироваться в такой ситуации»
Хэмилтон рассказал о сложностях в будущем при переходе в «Феррари».
С учетом того, что Хэмилтон уже согласовал свой переход из «Мерседеса» к прямым конкурентам, в немецкой команде нужно будет в какой-то момент сильно ограничить доступ Льюиса к технической информации – особенно в отношении болида 2025 года.
Сам Хэмилтон также не знает, в какой момент сможет сместить акцент с выступлений за «Мерседес» на подготовку к переходу в «Феррари».
«Думаю, для начала мне нужно будет обсудить ситуацию с Тото. Потому что я на самом деле не знаю, как в такой ситуации ориентироваться. Ведь раньше я никогда не оказывался в подобной ситуации на такой стадии сезона.
Когда я уходил из «Макларена», все происходило ближе к концу года. И мне не надо было осуществлять переход и начинать взаимодействия с «Мерседесом» где-то до декабря, когда я прошел процедуру подгонки сиденья уже по окончании сезона. И я не совсем понимаю, как мне ориентироваться в текущей ситуации.
Но, как бы то ни было, прямо сейчас я хочу закончить сезон в «Мерседесе» на высоком уровне. И вся моя энергия направлена на это. Хотя определенное волнение относительно моего будущего, разумеется, есть. Тем не менее, сейчас команда переживает тяжелый период, и для меня это вызов.
Так что вся моя энергия уходит на то, чтобы постараться помочь команде вернуться в число лидеров. Как я могу улучшить свою работу с ребятами? Могу ли я лучше высказываться на брифингах, давая инженерам более конкретное направление для работы с болидом, чтобы мы вернулись в борьбу?
Я в первую очередь спортсмен и хочу побеждать. И если я буду думать только о том, что будет в следующем сезоне, этим я себе не помогу», – рассказал Хэмилтон.
«Тесты в прямом эфире» – финал альянса «Мерса» и Хэмилтона. Льюис смеется над болидом и в эмоциях от темы «Феррари»
This won’t be a completely new situation for the seven-time world champion, but his transfer from McLaren to Mercedes had been announced much later in the 2012 season, on 28 September.
That’s why Hamilton is thinking about the moment he "will have to" start chatting to Ferrari and how that time will come about.
"I think it will start with a conversation with Toto, because I don’t know how to navigate", the Briton said. "I’ve never been in this position before at this point of the year."
Как будто здесь не про то, когда Хэмилтон сместит акцент, а когда Мерс сместит ползунок в сторону того, чтобы не сообщать пилоту об особенностях болида сезона 2025