Ромен Грожан: «Было потрясающе увидеть Оливера Бермэна на четвертом месте в Мехико»

Грожан поздравил «Хаас» с 4-м местом в Мехико.

Экс-пилот «Формулы-1» Ромен Грожан рассказал о том, что был очень рад результату своей бывшей команды «Хаас » на Гран-при Мехико, где Оливеру Бермэну удалось финишировать 4-м, а Эстебан Окон занял 9-е место.

Четвертая позиция – лучший результат в истории «Хааса» в «Ф-1». Ранее на Гран-при Австрии 2018 года на этом же месте финишировал Грожан.

«Было потрясающе увидеть Оливера Бермэна на четвертом месте – что является повторением лучшего результата в истории команды. Аяо [Комацу] блестяще справляется со своей работой, я этому очень рад», – рассказал Грожан.

