Карлос Сайнс: «Новый вызов в «Кадиллаке» мотивирует Переса»

Сайнс оценил перспективы Переса.

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс считает, что у Серхио Переса есть все необходимое, чтобы добиться успеха после возвращения в «Формулу-1».

Перес в следующем сезоне будет выступать за «Кадиллак» вместе с Валттери Боттасом .

«Чеко по ходу своей карьеры в «Формуле-1» уже неоднократно демонстрировал свой талан и скорость. То, насколько он силен как гонщик и спортсмен. Теперь он готовится к следующему этапу своей карьеры, новый вызов его мотивирует.

При этом не многим гонщикам в «Формуле-1» выпадает второй шанс – только тем, кто и правда может оставить свой след. Таким гонщикам, как Риккардо , Хюлькенберг, Перес», – рассказал Сайнс.

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?