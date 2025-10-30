Гюнтер Штайнер о борьбе за 2-е место в общем зачете: «Я бы поставил на «Феррари». У них лучший состав пилотов»

Штайнер ставит на «Феррари» в борьбе за 2-е место в чемпионате.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер считает шансы «Феррари » в сражении за вторую позицию в Кубке конструкторов наиболее высокими. В качестве причины Штайнер отметил наиболее сбалансированный состав пилотов.

«Я бы поставил на «Феррари». Почему? Потому что у них [среди команд-претендентов] лучший состав пилотов.

У «Мерседеса » хорошая пара пилотов, но один из них новичок. Да, нельзя относиться к Кими Антонелли несправедливо, но в конечном счете он все равно останется новичком в «Ф-1». Ну а у «Ред Булл » обычно очки набирает только одна машина.

Что касается борьбы за 6-9 места, то тут все может решить одна удачная гонка. Скорее даже не то чтобы удачная – просто очень хорошо проведенная гонка. Например, как была у Олли Бермэна в Мексике. Так что победить может любая команда. И тут я бы не брал за основу результаты Гран-при Мехико», – рассказал Штайнер.

