Эдриан Ньюи: «Умение Ферстаппена справляться с давлением, будто впитывая его, действительно впечатляет»

Ньюи назвал одну из сильнейших сторон Ферстаппена.

Управляющий технический партнер «Астон Мартин » Эдриан Ньюи поделился мнением о качествах, которые делают Макса Ферстаппена одним из лучших гонщиков «Формулы-1».

«Я считаю, что сейчас Макс выступает совершенно выдающимся образом. Не секрет, что у Макса было не самое легкое детство, но сейчас его зрелость просто поражает.

То, как он умеет справляться с давлением, будто впитывая его…Кажется, у него есть такая способность – что бы ни происходило в жизни, когда он надевает шлем и садится за руль болида, весь внешний шум для него просто отключается. И он просто выезжает на трассу и участвует в гонке, что бы ни случилось. Это действительно впечатляющая черта для спортсмена», – рассказал Ньюи.

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?