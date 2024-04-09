Гельмут Марко: «Ауди» ждет решения Сайнса, «Астон Мартин» оказывает давление в нескольких направлениях, если верить «Радио Паддок»

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Марко сообщил о ситуации на трансферном рынке «Формулы-1».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко заявил, что его команда не спешит определяться с составом на сезон-2025, в отличие от конкурентов.

«Тот факт, что мельница трансферных слухов вовсю работает уже в начале апреля, на мой взгляд, связано с несколькими факторами.

Во-первых, Хэмилтон очень рано объявил о переходе в «Феррари». И, если верить «Радио Паддок», «Ауди» (ныне «Заубер» – Спортс) ждет решения от Карлоса Сайнса очень скоро. «Астон Мартин» также оказывает давление в нескольких направлениях.

Мы не участвуем в этих играх. Новостей от «Ред Булл», связанных с кадровыми решениями, не будет до середины сезона», – заверил Марко.

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