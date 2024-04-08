Гельмут Марко о составе «Ред Булл»-2025: «Возможны любые варианты. Феттель? Это не вариант»
Марко исключил возвращение Феттеля в «Ред Булл».
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мыслями о том, каким будет состав команды в 2025 году.
– Босс команды Кристиан Хорнер предположительно хочет убедить тайских мажоритарных владельцев «Ред Булл», что тайский гонщик Алекс Албон тоже способен стать чемпионом мира в вашей машине. Как считаете, это возможно?
– Для начала Албону нужно сесть в наш болид, чтобы это случилось. Но он связан контрактом [с «Уильямсом»] до конца 2025 года.
– Это возвращает нас к карусели пилотов. Соглашение с Пересом истекает в конце сезона. Есть ли новости?
– Мы не позволим себе оказаться под давлением. «Ауди» (до конца 2025 года «Заубер» – Спортс), разумеется, стремится принять решение. Мы смотрим на все спокойно. Когда будет достаточно информации, мы определимся со своими гонщиками.
– Возможен ли, к примеру, еще один сезон Серхио Переса?
– Возможны любые варианты. Наша команда в данный момент работает очень здорово. С надежным контрактом на два сезона возник бы риск, что [Перес] начал бы отставать.
– Вы сами говорили, что Себастьян Феттель хочет вернуться в «Формулу-1». Предполагается, что с «Мерседесом» уже не получится. Как насчет возвращения в «Ред Булл»?
– Что? Феттель к нам? Нет, это не вариант.
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