Гельмут Марко о составе «Ред Булл»-2025: «Возможны любые варианты. Феттель? Это не вариант»

Теги возможные переходы Заубер Кристиан Хорнер Ред Булл Уильямс Себастьян Феттель Ауди Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Александр Албон Авто

Марко исключил возвращение Феттеля в «Ред Булл».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мыслями о том, каким будет состав команды в 2025 году.

– Босс команды Кристиан Хорнер предположительно хочет убедить тайских мажоритарных владельцев «Ред Булл», что тайский гонщик Алекс Албон тоже способен стать чемпионом мира в вашей машине. Как считаете, это возможно?

– Для начала Албону нужно сесть в наш болид, чтобы это случилось. Но он связан контрактом [с «Уильямсом»] до конца 2025 года.

– Это возвращает нас к карусели пилотов. Соглашение с Пересом истекает в конце сезона. Есть ли новости?

– Мы не позволим себе оказаться под давлением. «Ауди» (до конца 2025 года «Заубер» – Спортс), разумеется, стремится принять решение. Мы смотрим на все спокойно. Когда будет достаточно информации, мы определимся со своими гонщиками.

– Возможен ли, к примеру, еще один сезон Серхио Переса?

– Возможны любые варианты. Наша команда в данный момент работает очень здорово. С надежным контрактом на два сезона возник бы риск, что [Перес] начал бы отставать.

– Вы сами говорили, что Себастьян Феттель хочет вернуться в «Формулу-1». Предполагается, что с «Мерседесом» уже не получится. Как насчет возвращения в «Ред Булл»?

– Что? Феттель к нам? Нет, это не вариант.

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4 комментария
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Журналист бы еще про Култхарда спросил
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Любые, да не любые, получается
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Зовите Алонсо.
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Да Господи, естественно не Феттель, кто ему про Феттеля то ещё напоминает? Сейчас он даже медленнее Переса.
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