«Астон Мартин» рассматривает Сайнса как сменщика Алонсо (Autosport)

Замена Алонсо на Сайнса в «Астон Мартин» возможна.

По информации Autosport, часть боссов «Астон Мартин» видит будущим лидером из « », а не опытного , и хочет подписать более молодого испанца в пару к в 2025 году.

Кроме того, « » (будущая команда «Ауди») давно нацелена на приглашение Карлоса.

В то же время ситуация в «Ред Булл» остается неясной. Издание признает, что Сайнс стал бы «очевидным» кандидатом, если бы чемпионы мира решили поменять состав. Однако в «Ред Булл» не торопятся определяться. Более того, коллектив из Милтон-Кейнса интересует Алекс Албон, но его контракт пришлось бы выкупать, так как тайский пилот связан с «Уильямсом» до конца 2025 года.

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