«Астон Мартин» рассматривает Сайнса как сменщика Алонсо (Autosport)

Теги возможные переходы Феррари Фернандо Алонсо Заубер Ред Булл Уильямс Ауди Карлос Сайнс Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Александр Албон Авто

Замена Алонсо на Сайнса в «Астон Мартин» возможна.

По информации Autosport, часть боссов «Астон Мартин» видит будущим лидером Карлоса Сайнса из «Феррари», а не опытного Фернандо Алонсо, и хочет подписать более молодого испанца в пару к Лансу Строллу в 2025 году.

Кроме того, «Заубер» (будущая команда «Ауди») давно нацелена на приглашение Карлоса.

В то же время ситуация в «Ред Булл» остается неясной. Издание признает, что Сайнс стал бы «очевидным» кандидатом, если бы чемпионы мира решили поменять состав. Однако в «Ред Булл» не торопятся определяться. Более того, коллектив из Милтон-Кейнса интересует Алекс Албон, но его контракт пришлось бы выкупать, так как тайский пилот связан с «Уильямсом» до конца 2025 года.

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25 комментариев
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Туда надо сарджента какого-нибудь. Основная же задача в астоне найти кого-то чтобы показать какой стролл мегабыстрый.
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Ответ Volodya_A
Зачем Карлосу команда, в которой нет шансов на чемпионство? Даже в Ауди шансов больше, они хотя бы не нулевые
Поставщик чемпионских моторов Хонда + самая современная база + самая современная труба + не жалеющий денег владелец - "нет шансов"?
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Ответ timson
Туда надо сарджента какого-нибудь. Основная же задача в астоне найти кого-то чтобы показать какой стролл мегабыстрый.
Стролл Мазепин команда мечты
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Ответ Volodya_A
И сын владельца, который на этом всем станет чемпионом, если получится. У его напарника шансов нет
Ну тогда Саржендта нужно приглашать )))
Тот же Алонсо по сравнению со Строллом в другой лиге. И что, гонщику подобного уровня будут гайки втихую откручивать?
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Ответ Volodya_A
Так и машины, способной хотя бы за подиум бороться, нет
В прошлом году была, Алонсо 8 подиумов привез.
А Стролл был в другой лиге, он ни в одной гонке за подиум не боролся.
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Комментарий удален пользователем
Все смотрят и думают. В том числе и на Сайнса, в теории интересен всем, но на практике пока без контракта на следующий год. Кто-то из лидеров, мерседес или быки, должен первым определиться с пилотами, дальше будет всё быстрее и понятнее.
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Да хорош уже продлевать Стролла. У парня в 3 раза меньше очков, чем у напарника. И плюс 0,5-1 сек с круга.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Может быть и другой сценарий. Макс в Мерс, а Алонсо с Сайнцем в РБ. Если Макс уйдет, то это будет для РБ вообще идеальным вариантом. Алонсо с Сайнцем помогут построить машину на 2026 год, Фернандо возьмет титул в 2025 году и уйдет на пенсию, а Сайнц станет лидером чемпионской команды.
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Ответ Александр Воронин
Может быть и другой сценарий. Макс в Мерс, а Алонсо с Сайнцем в РБ. Если Макс уйдет, то это будет для РБ вообще идеальным вариантом. Алонсо с Сайнцем помогут построить машину на 2026 год, Фернандо возьмет титул в 2025 году и уйдет на пенсию, а Сайнц станет лидером чемпионской команды.
Макс в последнем интервью дал понять что он не собирается менять РБ на Мерс.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Макс в последнем интервью дал понять что он не собирается менять РБ на Мерс.
Хэм тоже много что говорил, когда контракт с Мерсом продлил.
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Ответ avku
Все смотрят и думают. В том числе и на Сайнса, в теории интересен всем, но на практике пока без контракта на следующий год. Кто-то из лидеров, мерседес или быки, должен первым определиться с пилотами, дальше будет всё быстрее и понятнее.
Думаю, все зависит от Алонсо и от Макса. Кто из них куда.
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