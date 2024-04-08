«Астон Мартин» рассматривает Сайнса как сменщика Алонсо (Autosport)
Замена Алонсо на Сайнса в «Астон Мартин» возможна.
По информации Autosport, часть боссов «Астон Мартин» видит будущим лидером Карлоса Сайнса из «Феррари», а не опытного Фернандо Алонсо, и хочет подписать более молодого испанца в пару к Лансу Строллу в 2025 году.
Кроме того, «Заубер» (будущая команда «Ауди») давно нацелена на приглашение Карлоса.
В то же время ситуация в «Ред Булл» остается неясной. Издание признает, что Сайнс стал бы «очевидным» кандидатом, если бы чемпионы мира решили поменять состав. Однако в «Ред Булл» не торопятся определяться. Более того, коллектив из Милтон-Кейнса интересует Алекс Албон, но его контракт пришлось бы выкупать, так как тайский пилот связан с «Уильямсом» до конца 2025 года.
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Тот же Алонсо по сравнению со Строллом в другой лиге. И что, гонщику подобного уровня будут гайки втихую откручивать?
А Стролл был в другой лиге, он ни в одной гонке за подиум не боролся.