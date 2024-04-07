Цунода стал первым японцем с 2012-го, заработавшим очки на домашнем Гран-при

Теги Гран-при Японии Агури Сузуки Такума Сато Камуи Кобаяси Формула-1 Сузука Сатору Накадзима Юки Цунода РБ Авто

Гонщик «РБ» Юки Цунода отметился в истории Японии.

Юки финишировал десятым на домашнем Гран-при и заработал одно очко.

Японские пилоты «Формулы-1» не попадали в очки на родине более десяти лет – последним это сделал Камуи Кобаяси, который стал третьим в 2012 году.

Всего на «Сузуке» баллы завоевывали пять японцев – Сатору Накадзима, Агури Сузуки, Такума Сато, Кобаяси и Цунода.

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3 комментария
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Гуидо на пит-стопе Цуноды помог итальянцам заехать в очко.
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Мал да удал, спасибо Строллу). Отдельно отличились стратеги с механиками как они сделали всех на пит-стопе, было круто
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а Риккардо посмотрел налево, повернул направо...
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