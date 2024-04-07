Цунода стал первым японцем с 2012-го, заработавшим очки на домашнем Гран-при

Гонщик «РБ» отметился в истории Японии.

Юки финишировал десятым на домашнем и заработал одно очко.

Японские пилоты «Формулы-1» не попадали в очки на родине более десяти лет – последним это сделал , который стал третьим в 2012 году.

Всего на «Сузуке» баллы завоевывали пять японцев – Сатору Накадзима, , , Кобаяси и Цунода.

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