Алонсо – лучший гонщик Гран-при Японии по версии The Race, Цунода уступил Ферстаппену

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Издание The Race выбрало лучших пилотов по итогам Гран-при Японии

Эксперт Эдд Стро распределяет гонщиков «Формулы-1» от лучшего к худшему по итогам всего уик-энда.

Первую строчку в списке занял Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», также в топ-3 вошли Макс ФерстаппенРед Булл») и Юки Цунода («РБ»). Куда хуже этап провели их напарники: Серхио Перес стал шестым, а Ланс Стролл и Даниэль Риккардо – лишь 17-м и 18-м, соответственно.

Рейтинг гонщиков «Формулы-1» по итогам Гран-при Японии (The Race)

1. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
3. Юки Цунода («РБ»)
4. Ландо Норрис («Макларен»)
5. Карлос Сайнс («Феррари»)
6. Серхио Перес («Ред Булл»)
7. Шарль Леклер («Феррари»)
8. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
9. Валттери Боттас («Заубер»)
10. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
11. Джордж Расселл («Мерседес»)
12. Эстебан Окон («Альпин»)
13. Оскар Пиастри («Макларен»)
14. Кевин Магнуссен («Хаас»)
15. Алекс Албон («Уильямс»)
16. Пьер Гасли («Альпин»)
17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
18. Даниэль Риккардо («РБ»)
19. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)
20. Логан Сарджент («Уильямс»)
 

Что случилось на Гран-при Японии: «Феррари» стратегически спасла гонку, «Мерседес» бил экспериментами

Фернандо Алонсо: «Возможно, для меня этот уик-энд входит в пятерку лучших в карьере. Но завтра об этом никто не вспомнит»

17 комментариев
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Заслужено. Сайнц, Леклер и Цундода выступили неплохо, но они приехали на тех местах, на которые их машина и позволяла приехать. Алонсо же смог опередить три более быстрые машины, причем на сухой трассе, без машин безопасности и чьих то сходов
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+5
Ответ GODZILLA
Поул, победа в гонке, БК в гонке.... Что ещё должен был сделать Макс чтобы стать лучшим?? На круг от всех уехать? Большой шлем взять?)))
Так выбирают лучшего гонщика, а не лучшую машину.
+6
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Ответ GODZILLA
По каким критериям определяется? Если отбросить субъективные оценки остаётся только позиция на старте и позиция на финише остальное уже не так важно
То, что Вы написали, это официальный протокол гонки.
А в подобных рейтингах люди субъективно выбирают того, кто выступил лучше других. В частности смог обогнать более быстрые машины, как Алонсо.
+4
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Ответ GODZILLA
Но все же был впереди и в квале и в гонке уехал на приличное расстояние от Переса. Да и всем известен уровень Стролла, а Перес иногда и побеждал Макса
Перес был жэне сильно лучше стролла в рейсинг Пойнт.
Максимум 0,2-0,3 десятые а Алонсо привозит Строллу иногда по 1,5секунды.
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Мутный список
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Поул, победа в гонке, БК в гонке.... Что ещё должен был сделать Макс чтобы стать лучшим?? На круг от всех уехать? Большой шлем взять?)))
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Ответ Фанат спорта01
Разница относительно напарника? Ферстаппен в этот раз был быстрее Переса меньше чем на 0,1 секунды.
Но все же был впереди и в квале и в гонке уехал на приличное расстояние от Переса. Да и всем известен уровень Стролла, а Перес иногда и побеждал Макса
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Ответ Александр Воронин
То, что Вы написали, это официальный протокол гонки. А в подобных рейтингах люди субъективно выбирают того, кто выступил лучше других. В частности смог обогнать более быстрые машины, как Алонсо.
В том то и дело все субъективные оценки, а обогнал он в том числе благодаря ошибкам соперников
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Ответ Фанат спорта01
Перес был жэне сильно лучше стролла в рейсинг Пойнт. Максимум 0,2-0,3 десятые а Алонсо привозит Строллу иногда по 1,5секунды.
Не спорю.
Но Перес не первый год с Максом и видно было когда он в форме и когда он проседает, а Стролл стабильно уступает Алонсо (в очень редких случаях по везению был впереди) просто разный уровень у них
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Ответ GODZILLA
Поул, победа в гонке, БК в гонке.... Что ещё должен был сделать Макс чтобы стать лучшим?? На круг от всех уехать? Большой шлем взять?)))
Сделать что-то подобное, но в другой машине)
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Ответ GODZILLA
В том то и дело все субъективные оценки, а обогнал он в том числе благодаря ошибкам соперников
Судя по темпу Стролла и в квалификации, и в гонке, Алонсо реально выжал из машины 120%
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