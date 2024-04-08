Алонсо – лучший гонщик Гран-при Японии по версии The Race, Цунода уступил Ферстаппену

Издание The Race выбрало лучших пилотов по итогам Гран-при Японии

Эксперт Эдд Стро распределяет гонщиков «Формулы-1» от лучшего к худшему по итогам всего уик-энда.

Первую строчку в списке занял Фернандо Алонсо из « », также в топ-3 вошли (« ») и Юки Цунода («РБ»). Куда хуже этап провели их напарники: стал шестым, а Ланс Стролл и – лишь 17-м и 18-м, соответственно.

Рейтинг гонщиков «Формулы-1» по итогам Гран-при Японии (The Race)

1. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Юки Цунода («РБ»)

4. Ландо Норрис («Макларен»)

5. Карлос Сайнс («Феррари»)

6. Серхио Перес («Ред Булл»)

7. Шарль Леклер («Феррари»)

8. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

9. Валттери Боттас («Заубер»)

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

11. Джордж Расселл («Мерседес»)

12. Эстебан Окон («Альпин»)

13. Оскар Пиастри («Макларен»)

14. Кевин Магнуссен («Хаас»)

15. Алекс Албон («Уильямс»)

16. Пьер Гасли («Альпин»)

17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

18. Даниэль Риккардо («РБ»)

19. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

20. Логан Сарджент («Уильямс»)

Что случилось на Гран-при Японии: «Феррари» стратегически спасла гонку, «Мерседес» бил экспериментами

Фернандо Алонсо: «Возможно, для меня этот уик-энд входит в пятерку лучших в карьере. Но завтра об этом никто не вспомнит»