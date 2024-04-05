Джордж Расселл о второй практике: «Очень обидно за фанатов, которые пришли посмотреть на нас и которые следили за нами из дома»

Расселл подвел итоги пятничных практик Гран-при Японии.

Пилот « » доволен результатами первых сессий Гран-при Японии. Расселл показал четвертое время в первой практике, уступив Максу Ферстаппену полсекунды. Во второй же тренировке британец, как и еще другие шесть гонщиков, не стал принимать участия из-за неподходящих погодных условий.

«В первой практике мы выступили лучше, чем ожидали. Это был приятный сюрприз, было довольно приятно пилотировать болид. И Льюис, и я остались довольны балансом. W15 работает лучше в более прохладных условиях – стоит это отметить.

Сегодня мы сконцентрировались на том, что испытать несколько тестовых элементов и поэкспериментировать, чтобы болид вел себя более устойчиво в переменных условиях. Время покажет, оказало ли это ожидаемый эффект. Жаль, что мы не смогли оценить все это позже днем.

Очень обидно за фанатов, которые пришли посмотреть на нас и которые следили за нами из дома, ведь мы не смогли достаточно проехать во второй практике. Надеюсь, мы сможем найти решение для таких ситуаций. Это не первый раз, когда подобное происходит, и не последний.

Если говорить о завтрашнем дне, то квалификация будет интересной, поскольку шин здесь хватит [только] на один быстрый круг. Большинство пилотов смогут воспользоваться тремя или четырьмя комплектами «софта», так что придется выкладываться на максимум на каждом круге», – рассказал .

Гран-при Японии-2024. 2-я практика. Пиастри – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й, 7 гонщиков не показали времени под дождем