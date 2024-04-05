Гран-при Японии-2024. 2-я практика. Пиастри – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й, 7 гонщиков не показали времени под дождем
Сузука
5 апреля 2024 года
2-я практика
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.34,725 (7 кругов)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,501 (6)
3. Шарль Леклер («Феррари») +4,035 (4)
4. Юки Цунода («РБ») +6,221 (8)
5. Даниэль Риккардо («РБ») +7,188 (9)
6. Ландо Норрис («Макларен») +10,252 (3)
7. Карлос Сайнс («Феррари») +17,854 (3)
8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +20,454 (5)
9. Валттери Боттас («Заубер») +21,334 (7)
10. Эстебан Окон («Альпин») +24,388 (3)
11. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +28,592 (7)
12. Алекс Албон («Уильямс») +29,096 (5)
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +55,747 (4)
14. Макс Ферстаппен («Ред Булл») - не показал времени (0)
15. Логан Сарджент («Уильямс») - не показал времени (0)
16. Пьер Гасли («Альпин») - не показал времени (0)
17. Серхио Перес («Ред Булл») - не показал времени (0)
18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») - не показал времени (0)
19. Ланс Стролл («Астон Мартин») - не показал времени (0)
20. Джордж Расселл («Мерседес») - не показал времени (0)
Гран-при Японии-2024. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й, Сайнс – 3-й
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
2-Хэмильтон-софт
3-Леклер-софт
4-Цунода-промежуточные
5-Рикьярдо-промежуточные
6-13-софт( на установочных кругах)
14-20-без времени