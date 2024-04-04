Нико Хюлькенберг о штрафе Алонсо: «Итог у аварии Расселла мог быть совсем другим»

Хюлькенберг поддержал штраф Алонсо на Гран-при Австралии.

По мнению пилота « », Алонсо не стоило проводить подобные маневры на таком опасном участке трека.

Также Нико добавил, что потенциально авария Расселла могла бы закончиться намного хуже.

«Это лишь мое личное мнение, но посмотрев повтор и взглянув на все данные, я могу сказать, что был не слишком впечатлен тактикой Фернандо, если честно.

В конце концов, трасса в Мельбурне является фактически городской. Она очень узкая, мы подъезжаем к повороту на скорости 260-270 км/ч, а на выходе поворот «слепой». И если бы по какой-то причине – из-за ошибки в работе системы оповещений (флагов), или чьей-то заминки, – кто-то из нас врезался бы в болид , то итог у этой аварии мог бы быть совсем другим, и Джорджу бы сейчас было намного хуже.

Поэтому, как мне кажется, хоть подобная тактика и не является редкостью в «Формуле-1», в данном конкретном повороте, на такой скорости, со «слепым» выходом – я думаю, что это был не самый подходящий поворот, чтобы совершать такие маневры. И результатом этого стало возникновение опасной ситуации.

Более того, в прошлом году мы видели аварию Алекса Албона в том же самом повороте, и из-за конфигурации поворота машину после удара о барьер выбрасывает обратно на трассу. Уверен, нам нужно изучить эту ситуацию и в будущем внести какие-то изменения. Потому что это не слишком здорово, когда ты можешь выехать их скоростного поворота, а прямо посреди трассы будет стоять машина соперника», – рассказал .

«Мерседес» улетел в стену из-за Алонсо. Вердикт – жесткий штраф, хотя прямой вины Фернандо нет и он все отрицает!