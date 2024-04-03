Себастьян Феттель о вероятности возобновления карьеры: «Я просто общаюсь с Тото Вольффом. Не знаю, можно ли это квалифицировать как общение с «Мерседесом»

Теги Себастьян Феттель 24 часа Ле-Мана Формула-1 Мерседес Тото Вольфф WEC Авто

Феттель не готов подтвердить возвращение в гонки.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» признал, что часто общается с Тото Вольффом, и что порой действительно задумывается о возобновлении карьеры.

При этом Феттель отметил, что вариант с переходом в «Мерседес» и правда кажется ему привлекательным:

«Я общаюсь со многими людьми – просто потому, что знаком с ними. То есть, да, очевидно, эта мысль приходила мне в голову. Но я бы не сказал, что это именно то, о чем я постоянно думаю.

У меня дома трое детей, у меня каждый день полно дел, так что у меня много мыслей и о совершенно других вещах.

Я общаюсь с Тото Вольффом. Не знаю, можно ли это квалифицировать как переговоры с «Мерседесом», но с Тото мы говорим о других темах и вещах.

У меня есть некоторые идеи, есть мероприятия, которые я хотел бы организовать и посетить. И я общаюсь с руководителями многих команд, и говорим мы не только о гонках».

Феттель признал, что его в целом привлекает идея попробовать себя в гонках на выносливость и выступить в «24 часах Ле-Мана» – недавно немец вместе с «Порше» принимал участие в тестах их гиперкара для WEC:

«Меня привлекают острые ощущения, скорость. Но главным образом соперничество с другими пилотами. Высокие скорости – это не единственный привлекательный момент. Главное – это сами соревнования.

Может быть, я и приму участие (в гонке «24 часа Ле-Мана»), я пока не знаю. Я провел тесты – потому что мне было любопытно, я хотел посмотреть, какими будут ощущения. И очевидно, что это совсем другая гоночная дисциплина. Да, это гонки, но и болиды совсем другие, и сами гонки тоже. И многие вещи меня действительно привлекают. Причем не только за рулем болида, но и вне кокпите.

Можно ли сказать, что я поддамся искушению? И да и нет. Ведь есть много совсем других вещей, вне гонок, которые мне тоже очень интересны».

Фернандо Алонсо в «Ф-1» уже 23 года! А как дела у тех, кто гонял с ним в его дебют?

5 комментариев
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Всё, ты выбрал другое и думаешь "совершенно о других вещах". Наберись смелости и скажи таки, что с гонками закончено. Может, может, может. Зачем эти девчачьи сопли?
Но хотя жесткость характера Феттель никогда и не проявлял.
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Че докопались журналюги. Человек просто официальный поставщик мёда для Тотто и Мерседеса)
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Ответ Великий Алонсо
В последние сезоны проиграл Леклеру, едва-ли опережал Стролла, не был как-то особо вовлечен в гонки, а теперь о каком возвращении ему думать то? Честно говоря я сомневаюсь, что он даже Хаасу с Заубером был бы интересен, а уж Мерседесу и подавно, это просто смешно, они даже за бесплатно Феттеля не подпишут, так что Тюфттель отдыхай на пенсии, Ф1 для тебя в прошлом, ты не Алонсо.
Если хорошо потренируется, то может дотянуть до уровня какого нибудь Магнуссена, тогда может кого и заинтересует как рента, если приведет хороших спонсоров.
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