Себастьян Феттель о вероятности возобновления карьеры: «Я просто общаюсь с Тото Вольффом. Не знаю, можно ли это квалифицировать как общение с «Мерседесом»

Феттель не готов подтвердить возвращение в гонки.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» признал, что часто общается с Тото Вольффом, и что порой действительно задумывается о возобновлении карьеры.

При этом Феттель отметил, что вариант с переходом в « » и правда кажется ему привлекательным:

«Я общаюсь со многими людьми – просто потому, что знаком с ними. То есть, да, очевидно, эта мысль приходила мне в голову. Но я бы не сказал, что это именно то, о чем я постоянно думаю.

У меня дома трое детей, у меня каждый день полно дел, так что у меня много мыслей и о совершенно других вещах.

Я общаюсь с . Не знаю, можно ли это квалифицировать как переговоры с «Мерседесом», но с Тото мы говорим о других темах и вещах.

У меня есть некоторые идеи, есть мероприятия, которые я хотел бы организовать и посетить. И я общаюсь с руководителями многих команд, и говорим мы не только о гонках».

признал, что его в целом привлекает идея попробовать себя в гонках на выносливость и выступить в «24 часах Ле-Мана» – недавно немец вместе с «Порше» принимал участие в тестах их гиперкара для :

«Меня привлекают острые ощущения, скорость. Но главным образом соперничество с другими пилотами. Высокие скорости – это не единственный привлекательный момент. Главное – это сами соревнования.

Может быть, я и приму участие (в гонке «24 часа Ле-Мана»), я пока не знаю. Я провел тесты – потому что мне было любопытно, я хотел посмотреть, какими будут ощущения. И очевидно, что это совсем другая гоночная дисциплина. Да, это гонки, но и болиды совсем другие, и сами гонки тоже. И многие вещи меня действительно привлекают. Причем не только за рулем болида, но и вне кокпите.

Можно ли сказать, что я поддамся искушению? И да и нет. Ведь есть много совсем других вещей, вне гонок, которые мне тоже очень интересны».

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