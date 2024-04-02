Технический директор Саншес покинул «Макларен» после трех месяцев в команде

«Макларен» объявил о перестановках в руководстве.

Давид Саншес, занимавший пост одного из трех технических директоров, покинул команду. Специалист, ранее десять сезонов работавший в «Феррари», присоединился к «Макларену» в начале 2024 года.

Британский коллектив сообщил, что Роб Маршалл займет пост главного конструктора, Ник Холди станет техническим директором по инженерным вопросам, Питер Продрому продолжит работать техническим директором по аэродинамике.

Временным техническим директором по производительности будет руководитель «Макларена» .

Саншес и Стелла заявили, что роль Давида в «Макларене», как оказалось, не соответствует изначальным ожиданиям, следствием чего и стало решение о разрыве.

Маршалл и Саншес приступили к работе техническими директорами «Макларена» после ухода из «Ред Булл» и «Феррари»