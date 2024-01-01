Маршалл и Саншес приступили к работе техническими директорами «Макларена» после ухода из «Ред Булл» и «Феррари»

Новые технические директора начали работать в «Макларене».

В 2023 году было объявлено о переходе в «Макларен» Роба Маршалла и Давида Саншеса.

Маршалл 17 лет трудился в «Ред Булл», в том числе на должности главы инженерного подразделения. Саншес уже числился в « » до перехода в « ». В Скудерии специалист провел десять сезонов и в последнее время возглавлял отдел аэродинамики.

1 января Маршелл и Саншес официально приступили к работе в «Макларене» и стали техническими директорами наряду с Питером Продрому. Роб отвечает за инженерные вопросы и дизайн, Давид – за концепцию и эффективность, Питер – за аэродинамику.

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