Андреа Стелла: «Макларену» нужно еще 12 месяцев, чтобы машина стала сильной в таких областях, как DRS и скорость в длинных поворотах»

Стелла рассказал о процессе развития болида «Макларена».

Руководитель британской команды отметил, что за последний год в « » добились заметного прогресса в работе над развитием болида.

При этом главными слабыми сторонами машины остается скорость в длинных поворотах и недостаточно эффективная в сравнении с конкурентами работа системы DRS.

По словам , для устранения проблем в данных областях команде потребуется еще один сезон.

«Мы очень довольны темпами развития нашего болида за последние 12 месяцев, но я бы сказал, что нам нужен будет еще один цикл развития в 12 месяцев, чтобы доработанная версия машины стала сильной в таких областях, как работа DRS и скорость прохождения длинных поворотов.

Как я уже говорил, примерно к 6-7 Гран-при сезона у нас должен быть готов неплохой пакет обновлений. И в дальнейшем, я надеюсь, у нас будет еще несколько обновлений машины по ходу сезона.

И нам потребуется весь этот сезон, чтобы действительно в достаточной степени улучшить машину и получить возможность сказать, что данные слабые стороны были окончательно устранены.

Устранение слабых мест – это и есть процесс развития машины. Слабые места возникают не потому, что что-то идет не так. Ничего такого. Просто машина недостаточно развита в некоторых аспектах, и это становится заметным – например, если вы слабо смотритесь в длинных поворотах или вам не хватает скорости с включенным DRS.

Однако это по сути является следствием процесса развития. Если вы спросите меня, что я думаю об уровне нашей машины – я отвечу, что она работает в соответствии с ожиданиями. Она работает именно так, как мы и ожидали, изучая данные из аэродинамической трубы. На трассе машина работает в полном соответствии с тем, что мы видим во время компьютерных симуляций», – рассказал Стелла.

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