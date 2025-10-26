Льюис Хэмилтон: «Настроен на борьбу, ведь мне нечего терять»

Хэмилтон готов дать бой Норрису в борьбе за победу.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Мехико, а также рассказал о целях на предстоящую гонку, отметив, что готов агрессивно атаковать стартующего с поула Ландо Норриса .

«Какой план на старт гонки? Пока не знаю. Но я определенно настроен на борьбу. Ведь мне, в отличие от Ландо, нечего терять. Так что да, я буду действовать весьма агрессивно, в этом я уверен. Надеюсь, мы окажемся достаточно близко, чтобы навязать борьбу.

Тем не менее, это очень сложный Гран-при – из-за высоты расположения над уровнем моря, в связи с чем усугубляются проблемы с перегревом болида, тормозов. То есть, я не могу говорить за всех, но я уверен, что у многих будут проблемы с охлаждением», – рассказал Хэмилтон.

