Шарль Леклер: «Норрис будет очень быстрым в гонке, но у «Феррари» точно появится шанс на старте»

Леклер назвал старт ключевой возможностью в борьбе с Норрисом.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер сообщил, чего ждет от Гран-при Мехико после впечатляющей скорости Ландо Норриса из «Макларена » в квалификации.

«Гоночный темп у него тоже есть. Мы уже говорили об этом. Считаю, он будет очень быстрым завтра, безусловно.

Но на старте у нас точно появится шанс – это возможность добиться чего-то особенного. Хотя вторая позиция тут на грязной стороне трассы – не уверен, что это замечательно, но сойдет. Я просто сосредоточусь на том, что зависит от меня, и надеюсь, этого хватит, чтобы поравняться с ним в первом повороте», – произнес Шарль в субботу.

