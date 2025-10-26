Шарль Леклер: «Норрис будет очень быстрым в гонке, но у «Феррари» точно появится шанс на старте»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер сообщил, чего ждет от Гран-при Мехико после впечатляющей скорости Ландо Норриса из «Макларена» в квалификации.
«Гоночный темп у него тоже есть. Мы уже говорили об этом. Считаю, он будет очень быстрым завтра, безусловно.
Но на старте у нас точно появится шанс – это возможность добиться чего-то особенного. Хотя вторая позиция тут на грязной стороне трассы – не уверен, что это замечательно, но сойдет. Я просто сосредоточусь на том, что зависит от меня, и надеюсь, этого хватит, чтобы поравняться с ним в первом повороте», – произнес Шарль в субботу.
Ландо Норрис о необходимости отпускать газ в Мексике: «Спросите пилотов «Феррари», они профи, делают это в каждой гонке»
Шарль Леклер: «Феррари» прибавила не из-за одного чудодейственного решения. Дело в небольших деталях»