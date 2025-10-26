Ландо Норрис о необходимости отпускать газ в Мексике: «Спросите пилотов «Феррари», они профессионалы, делают это в каждой гонке»

Норрис пошутил о «Феррари», отвечая на вопрос о гонке.

Пилоты «Макларена » Ландо Норрис и гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон ответили на вопрос о вероятной необходимости отпускать ногу с педали газа и тормозить накатом во время Гран-при Мехико.

«Спросите этих ребят – они профессионалы, делают это в каждой гонке.

Думаю, постоянно приходится слегка этим заниматься, но не так активно, как эти парни», – отреагировал Норрис.

Леклер высказался о позиции «Феррари»:

«Скажем так, мы готовы. На этой трассе торможение накатом всегда является значимой частью гонки, особенно для тех, кто едет на втором месте и дальше. Вот почему так важен старт: ты получаешь чистый воздух, и все гораздо проще».

«Нечего добавить. Шарль все сказал», – произнес Хэмилтон.

