Фредерик Вассер: «Феррари» настраивалась на гонку, а не на квалификацию, 2-я или 3-я позиция – лучшая для старта»

«Феррари» сделала упор на гонку, а не на квалификацию в Мексике.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер сообщил о том, как его команда готовилась к квалификации к Гран-при Мехико, по итогам которой Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон стали вторым и третьим.

«Не стоит жертвовать гонкой ради квалификации, но сегодня мы вполне довольны результатом, ведь настройки были консервативными – именно с расчетом на гонку.

Самый важный аспект – слипстрим. Здесь очень длинная прямая перед первым поворотом, и, пожалуй, лучшая позиция для старта – вторая или третья. Надеюсь, получится хорошо провести старт и поймать слипстрим.

Что касается максимальной скорости, все сложнее: как только оказываешься позади соперника, очень тяжело контролировать температуры, оставаться в нужном рабочем окне. Чистый воздух – ключевой момент. Старт и чистый воздух на длинных отрезках будут иметь решающее значение.

Сосредоточимся на старте, первом повороте, а затем будем двигаться шаг за шагом. Оба пилота выступили превосходно – посмотрим, что получится сделать завтра», – заявил француз после квалификации в эфире итальянского Sky.

Поул Норриса – жемчужина квалы «Ф-1» в Мехико. «Феррари» следом, Пиастри провалился

Фредерик Вассер: «Лучшая квалификация «Феррари» в 2025-м – даже лучше, чем поул в Венгрии»