  • Фредерик Вассер: «Лучшая квалификация «Феррари» в 2025-м – даже лучше, чем поул в Венгрии»
Фредерик Вассер: «Лучшая квалификация «Феррари» в 2025-м – даже лучше, чем поул в Венгрии»

Вассер назвал квалификацию в Мексике сильнейшей для «Феррари» в сезоне.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер высказался о втором и третьем местах Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона по итогам квалификации к Гран-при Мехико.

«Хорошая квалификация. Пожалуй, лучшая с начала сезона – даже лучше, чем поул в Будапеште. Считаю, эта лучше, поскольку мы были среди лидеров с самого начала, на протяжении первого, второго, третьего сегментов, все прошло хорошо. Кроме того, мы сэкономили один комплект [«софта»] для Шарля, а это важно.

В целом, думаю, это достойная квалификация и очень хороший уик-энд на данный момент.

Большая разница в том, что после хорошего старта уик-энда гораздо проще все наладить, чем после плохой пятницы. После пятницы в Остине было довольно тяжело отыграться, успешно заняться тонкой настройкой болида и отладкой пилотажа. На мой взгляд, в Мексике мы в целом проявляем себя лучше.

Надо хорошо провести старт, это важно. Я предпочитаю, когда впереди две машины, а не одна. Безусловно, это куда более приятное начало. Посмотрим, какой будет стратегия завтра. В Мексике важно охлаждение, чистый воздух, пространство и так далее. Это означает, что наверняка будет много стратегических игр», – отметил глава команды.

Поул Норриса – жемчужина квалы «Ф-1» в Мехико. «Феррари» следом, Пиастри провалился

Льюис Хэмилтон: «Третью позицию на старте можно считать чуть ли не лучшей в Мехико. Надеюсь, что смогу выжать из этого шанса максимум»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
