Макс Ферстаппен: «В Мехико подиума не будет. Ну, разве что впереди и правда случится что-нибудь безумное»

Ферстаппен не надеется на подиум в Мехико.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Мехико, признав, что на этом этапе у команды возникли проблемы со скоростью и он не рассчитывает на то, что в гонке сможет попасть в топ-3.

«Мы весь сезон не очень хорошо смотримся в условиях, когда шины начинают сильно перегреваться. На такой высоте над уровнем моря [из-за разреженного воздуха] машина начинает скользить и шины начинают сильно перегреваться. Нашей машины такие условия совсем не подходят.

Ты можешь как угодно менять баланс машины, но до конца от этой проблемы не избавиться. Например, в Остине мы тоже были очень быстры, но при этом в гонке нам постоянно приходилось очень аккуратно проходить определенные повороты – намного осторожнее, чем, скажем, «Макларен» или «Феррари».

При этом в Остине машина в целом работала очень хорошо и мы могли замаскировать эти проблемы. Здесь же, когда у машины еще и нет оптимального баланса, эти проблемы лишают вас любых шансов. Я перепробовал самые разные варианты настроек болида – ничего не помогло. Может быть, одни варианты работали чуть лучше других, но даже так мы все равно оказались слишком медленными.

Шансы на подиум? Да, конечно – при условии, что две машины впереди меня вылетят с трассы. Нет смысла тешить себя ложными надеждами. Нет, в этот уик-энд подиума не будет. Ну, разве что впереди и правда случится что-нибудь безумное», – рассказал Ферстаппен.

