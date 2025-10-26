MotoGP. Гран-при Малайзии. Алекс Маркес выиграл гонку, Акоста – 2-й, Мир – 3-й, Баньяя сошел
Гонщик «Грезини» Алекс Маркес одержал победу, обогнав обладателя поул-позиции Франческо Баньяю из «Дукати».
Итальянца также опередил пилот «КТМ» Педро Акоста, а в конце заезда Баньяя сошел из-за технических проблем. Это позволило Хоану Миру принести «Хонде» подиум.
Победа стала для нового вице-чемпиона MotoGP третьей в сезоне и карьере.
Гран-при Малайзии
Сепанг Интернэшнл, Сепанг
26 октября 2025 года
Гонка
1. Алекс Маркес («Грезини») – 20 кругов
2. Педро Акоста («КТМ») +2,676
3. Хоан Мир («Хонда») +8,048
4. Франко Морбиделли («ВР46») +8,580
5. Фабио Куартараро («Ямаха») +11,556
6. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +13,060
7. Энеа Бастианини («Тек 3») +15,299
8. Лука Марини («Хонда») +18,738
9. Брэд Биндер («КТМ») +18,932
10. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +19,256
11. Марко Беццекки («Априлия») +19,824
12. Жоан Зарко («ЛЧР») +22,234
13. Алекс Ринс («Ямаха») +23,509
14. Джек Миллер («Прамак») +25,201
15. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +34,110
16. Лоренцо Савадори («Априлия») +36,115
17. Микеле Пирро («Дукати») +43,914
18. Аугусто Фернандес («Прамак») +47,060
19. Мигел Оливейра («Прамак») +1.17,942
Сошли:
Франческо Баньяя («Дукати»)
Фермин Альдегер («Грезини»)
Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг»)
Пол Эспаргаро («Тек 3»)
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Марк Маркес – 545 очков
2. Алекс Маркес – 413
3. Марко Беццекки – 291
4. Франческо Баньяя – 286
5. Педро Акоста – 260
