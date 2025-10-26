  • Спортс
  • MotoGP. Гран-при Малайзии. Алекс Маркес выиграл гонку, Акоста – 2-й, Мир – 3-й, Баньяя сошел
2

MotoGP. Гран-при Малайзии. Алекс Маркес выиграл гонку, Акоста – 2-й, Мир – 3-й, Баньяя сошел

Алекс Маркес стал сильнейшим по итогам гонки MotoGP в Малайзии.

Гонщик «Грезини» Алекс Маркес одержал победу, обогнав обладателя поул-позиции Франческо Баньяю из «Дукати».

Итальянца также опередил пилот «КТМ» Педро Акоста, а в конце заезда Баньяя сошел из-за технических проблем. Это позволило Хоану Миру принести «Хонде» подиум.

Победа стала для нового вице-чемпиона MotoGP третьей в сезоне и карьере.

MotoGP

Гран-при Малайзии

Сепанг Интернэшнл, Сепанг

26 октября 2025 года

Гонка

1. Алекс Маркес («Грезини») – 20 кругов

2. Педро Акоста («КТМ») +2,676

3. Хоан Мир («Хонда») +8,048

4. Франко Морбиделли («ВР46») +8,580

5. Фабио Куартараро («Ямаха») +11,556

6. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +13,060

7. Энеа Бастианини («Тек 3») +15,299

8. Лука Марини («Хонда») +18,738

9. Брэд Биндер («КТМ») +18,932

10. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +19,256

11. Марко Беццекки («Априлия») +19,824

12. Жоан Зарко («ЛЧР») +22,234

13. Алекс Ринс («Ямаха») +23,509

14. Джек Миллер («Прамак») +25,201

15. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +34,110

16. Лоренцо Савадори («Априлия») +36,115

17. Микеле Пирро («Дукати») +43,914

18. Аугусто Фернандес («Прамак») +47,060

19. Мигел Оливейра («Прамак») +1.17,942

Сошли:

Франческо Баньяя («Дукати»)

Фермин Альдегер («Грезини»)

Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг»)

Пол Эспаргаро («Тек 3»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Марк Маркес – 545 очков

2. Алекс Маркес – 413

3. Марко Беццекки – 291

4. Франческо Баньяя – 286

5. Педро Акоста – 260

MotoGP. Гран-при Малайзии. Баньяя выиграл квалификацию, Алекс Маркес – 2-й, Морбиделли – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
