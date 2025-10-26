Шарль Леклер: «Феррари» прибавила не из-за одного чудодейственного решения. Дело в небольших деталях»

Леклер высказался о прогрессе «Феррари» после успешной квалификации.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал второе время в квалификации к Гран-при Мехико, его напарник Льюис Хэмилтон стал третьим.

«Не думаю, что было одно чудодейственное решение или какое-то серьезное изменение, благодаря которому мы сильно прибавили в сравнении с формой три, четыре или пять гонок назад. Дело в небольших деталях повсюду.

Как уже говорил Льюис, изучение процессов и внесение небольших корректировок в итоге оказывает большое влияние, и мы прибавили во всех этих вещах в последние недели.

Что касается кочек, не считаю, что это изначально было нашей явной слабостью. Приходилось справляться с некоторыми другими вещами в какой-то момент, а сейчас мы чувствуем себя комфортнее. Но прибавка по темпу связана с небольшими деталями, а не с чем-то одним», – произнес монегаск.

