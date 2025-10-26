Ландо Норрис: «Рывок к первому повороту длинный. Сложно сказать, насколько хороша будет наша максимальная скорость в сравнении с «Феррари»

Норрис оценил перспективы на старте Гран-при Мехико.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис рассказал о том, что постарается выиграть Гран-при Мехико с учетом старта с поула.

При этом Норрис признал, что на старте заезда у него могут возникнуть трудности в соперничестве с гонщиками «Феррари».

«Что я планирую на первые 10 секунд гонки? Это мы будем обсуждать внутри команды, вместе с инженерами. Мы вместе пересмотрим многие вещи – подумаем над тем, как действовать наилучшим образом. Но да, понятно, что с поула хотелось бы стартовать как можно лучше.

При этом здесь очень длинный рывок к первому повороту. И мне сложно сказать, насколько хороша будет наша максимальная скорость в сравнении с «Феррари». Посмотрим.

Понятно и то, что с более жесткими по составу шинами гонка может сложиться несколько иначе. Однако в прошлом году мы были быстры и уверены в себе. У нас в прошлом году был очень хороший гоночный темп при использовании шин «медиум» и «хард». Так что не думаю, что у нас есть серьезные поводы для беспокойства», – рассказал Норрис.

