«Формула-1» официально зарегистрировала торговую марку на право проведения Гран-при Чикаго
«Формула-1» готовится к будущей организации Гран-при Чикаго.
Как сообщает Sports Illustrated, «Формула-1» в январе этого года зарегистрировала сразу несколько торговых марок и наименований, связанных с Гран-при Чикаго – подав соответствующие заявки в Бюро по патентам и торговым маркам США.
Отмечается, что в «Формуле-1» могут просто действовать на опережение, но с большей долей вероятности, скорее всего, речь идет о довольно скором появлении в календаре чемпионата еще одного Гран-при на территории США.
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