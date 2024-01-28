«Формула-1» официально зарегистрировала торговую марку на право проведения Гран-при Чикаго

«Формула-1» готовится к будущей организации Гран-при Чикаго.

Как сообщает Sports Illustrated, « » в январе этого года зарегистрировала сразу несколько торговых марок и наименований, связанных с Гран-при Чикаго – подав соответствующие заявки в Бюро по патентам и торговым маркам США.

Отмечается, что в «Формуле-1» могут просто действовать на опережение, но с большей долей вероятности, скорее всего, речь идет о довольно скором появлении в календаре чемпионата еще одного Гран-при на территории США.

Мадрид перехватил Гран-при Испании у Барселоны! Победа столицы над мятежным регионом или экономика?