«Формула-1» официально зарегистрировала торговую марку на право проведения Гран-при Чикаго

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«Формула-1» готовится к будущей организации Гран-при Чикаго.

Как сообщает Sports Illustrated, «Формула-1» в январе этого года зарегистрировала сразу несколько торговых марок и наименований, связанных с Гран-при Чикаго – подав соответствующие заявки в Бюро по патентам и торговым маркам США.

Отмечается, что в «Формуле-1» могут просто действовать на опережение, но с большей долей вероятности, скорее всего, речь идет о довольно скором появлении в календаре чемпионата еще одного Гран-при на территории США.

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3 комментария
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Убейте меня, еще один этап в Америке
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ну делайте сразу чемпионат ф-1 в США
уже не знают как угодить янки
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В общем то всё как и предсказывали, под управлением Либерти Ф1 переедет в Америку и в арабские страны. И как "изюминка" будет пару этапов в Азии, один в Австралии и три/четыре в Европе
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